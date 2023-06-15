CZN Burak’ın annesine 2 yıl 2 ay hapis!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedilmişti.

DAVA AÇILDI

İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Yardımla suçlanan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

CEZALARI BELLİ OLDU

Daha önce savunmalarını gerçekleştiren sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alp Bozbura'ya 'İrtikap' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek hakkında ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.