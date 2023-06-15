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Giriş Tarihi: 15.6.2023 21:14 Son Güncelleme: 16.6.2023 10:27

Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in kardeşi Timurhan Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Şahin tutuklandı

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Darbeci Albay Uzay Şahin’in kardeşi yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

UZAY ŞAHİN'İN KARDEŞİNİN DE OLDUĞU 8 KİŞİ YAKALANDI

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in kardeşinin de bulunduğu tespit edildi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE KİLİT ROL OYNAMIŞTI

FETÖ'cü eski Kurmay Albay Uzay Şahin, hain darbe girişimi gecesi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelerek darbe sürecinde etkin bir rol üstlenmişti. Ancak darbe girişiminin başarısız olmasıyla Uzay Şahin firar etmişti.

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Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
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