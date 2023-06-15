SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu danışmanlarının görevine son verdi

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışmanların görevini sonlandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu danışmanlarının görevine son verdi | Video

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun danışman kararına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Danışman ve başdanışman düzeyinde değişim olması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu aldığı kararla 4 Haziran öncesinde tüm danışman ve baş danışmanlarla yolunu ayırdı. CHP'den bir bilgilendirme notu geldi. Orada, 'Kemal Kılıçdaorğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itbarıyla sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz' ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu uzun süredir değişimden söz ediyor. Bu değişimin sadece MYK ve başdanışman düzeyinde olduğunu anlıyoruz. Kılıçdaroğlu almış olduğu kararla birlikte 4 Haziran öncesi çalıştığı ekiple yollarını ayırdı. İsim bazında bir açıklama yapılmadı ancak Jeremy Rifkin'in de görevine son verilen kişiler arasında yer aldığı çıkarabiliriz."

YENİ MYK KRİZE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan, Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası tüm CHP MYK üyelerini istifasını kabul etmiş ve yeni MYK'yı belirlemişti. Kılıçdaroğlu'nun eski MYK'nın yerine kendine yakın isimleri ataması partide yeni bir krize yol açmıştı.