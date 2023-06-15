TÜRSAB'ın üst düzey üyesi Bahattin Yücel'den skandal Demirtaş paylaşımları: "Demirtaş'ın haksız yere içeride tutulmasına karşıyım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bahattin Yücel'in, terör örgütü propagandayı yapmaktan ceza alan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, haksız yere içerde tutulduğunu iddia ettiği skandal Twitter attığı ortaya çıktı. Ayrıca, Demirtaş'ın, Yücel'e, tutuklu bulunduğu cezaevinden mektuplar yazdığı, Yücel'in de söz konusu mektubu sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

DEMİRTAŞ'TAN YÜCEL'E MEKTUP

Tutuklu Demirtaş tarafından Yücel'e yazılan mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Sevgili Bahattin Yücel, hücrede televizyon izlerken değerlendirmelerinizi, dikkatle ilgiyle takip ediyordum. Bir de selam iletme inceliğinde bulundunuz. Hem kıymetli görüşleriniz hem de selamınız için teşekkürlerimi iletmek istedim. Barış ve huzur içinde yaşayacağımız özgür yarınlara olan inancımla ben de içtenlikle selam, sevgilerimi iletiyor, size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum."

YÜCEL'DEN DEMİRTAŞ'A DESTEK

Öte yandan Yücel'in, bağımsız mahkemeler tarafından Demirtaş hakkında verilen kararı da tanımadığı yönünde paylaşımlarda bulunmuş. Yücel'in son olarak, "Demirtaş'ın AİHM kararıyla tescil edilen haksız içeride tutulmasına karşıyım." ifadelerini paylaştığı görüldü. Öte yandan Yücel'in, TÜRSAB 25. Mazbata Töreni'nde yaptığı konuşmadan, "Önümüzdeki dönemde sanıyorum Türkiye'de ciddi bir siyasal iktidar değişikliği de gündemde, seçimlere gidiyoruz." ifadelerini de kullanıyor.