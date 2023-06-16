Açılışı 6 yıl önce yapılan mezbahayı yeniden açacak

DAHA önce Sarıçam ilçesinde Portakal Çiçeği Parkı'nı 84 gün sonra ikinci kez açan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu kez de 2017 yılında önceki dönem MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından açılışı yapılan ancak işletme konusunda sorun yaşanan Saimbeyli ilçesindeki mezbahayı bugün ikinci kez açacak.Açılışı yapılan bir yerin yeniden açılacağını öğrenen Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Mezbahamız, 6 yıl önce açıldı. 2019 yılında büyükşehir belediyesi CHP'ye geçti. 4 yıl boyunca belediyeden burayı işletmesini istedik. Hiç ilgilenmediler. Açılışı yapılan bir yeri tekrar açmaya çalışıyor" dedi.