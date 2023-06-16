KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti

Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti. Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden dün (perşembe) havalanan gökyüzündeki gururumuz Bayraktar KIZILELMA, 31 bin feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha tamamladı.

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri de devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda 100 binden fazla vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.