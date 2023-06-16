SABAH ortaya çıkardı! CHP’li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı

2017 yılında MHP'li Hüseyin Sözlü döneminde açılan Saimbeyli ilçesindeki mezbahayı 2. kez açmak isteyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geri adım attı.
Sosyal medya hesabında vatandaşları mezbahanenin açılışına davet eden Karalar, daha önce açıldığı öğrenince açılışı gerçekleştirmedi.
Başkan Karalar taziye evi açılışı ile vatandaşlarla sohbet anlarını sosyal medyada paylaşırken, mezbahane ile ilgili hiçbir paylaşım da bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, "Başkan Karalar'a mezbahanenin 6 yıl önce açılışını yapıldığını anlattım. Bunun üzerine açılışı yapmayacağını söyledi.
İşletmeye açılan mezbahaneyi gezdikten sonra yapacağı diğer açılışları gerçekleştirdi. Geri adım atmak zorunda kaldı" dedi.