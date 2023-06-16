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Giriş Tarihi: 16.6.2023 18:00 Son Güncelleme: 16.6.2023 18:22

SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı

6 yıl önce açılan mezbahaneyi yeniden yapılmış gibi tekrar açmak isteyen CHP’li başkan Zeydan Karalar çark etti. MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, "Başkan Karalar'a mezbahanenin 6 yıl önce açılışını yapıldığını anlattım. Bunun üzerine açılışı yapmayacağını söyledi." dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SABAH ortaya çıkardı! CHP’li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı

2017 yılında MHP'li Hüseyin Sözlü döneminde açılan Saimbeyli ilçesindeki mezbahayı 2. kez açmak isteyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geri adım attı.

Sosyal medya hesabında vatandaşları mezbahanenin açılışına davet eden Karalar, daha önce açıldığı öğrenince açılışı gerçekleştirmedi.

Mezbahaneyi gezen Başkan Zeydan Karalar, Beypınarı taziye evininin açılışını yapıp, vatandaşlar ile sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Başkan Karalar taziye evi açılışı ile vatandaşlarla sohbet anlarını sosyal medyada paylaşırken, mezbahane ile ilgili hiçbir paylaşım da bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, "Başkan Karalar'a mezbahanenin 6 yıl önce açılışını yapıldığını anlattım. Bunun üzerine açılışı yapmayacağını söyledi.

İşletmeye açılan mezbahaneyi gezdikten sonra yapacağı diğer açılışları gerçekleştirdi. Geri adım atmak zorunda kaldı" dedi.

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SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı
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