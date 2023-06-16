Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”

BÜLENT KUŞOĞLU ELEŞTİRİSİ: "GUGUK KUŞU TARAFINDAN…"

Ayrıca Özdil, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Bülent Kuşoğlu için de Kılıçdaroğlu'na sert çıkarak "CHP adına konuşarak 'Biz partililer olarak Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz' diyen kişi ise guguk kuşu tarafından CHP genel başkan yardımcısı yapılmadan önce, Abdüllatif Şener'in partisinde Abdüllatif Şener'in yardımcısıydı iyi mi?" dedi.