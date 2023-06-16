Haberler Gündem Haberleri Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
Giriş Tarihi: 16.6.2023 18:14 Son Güncelleme: 16.6.2023 18:45

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”

CHP eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini ve ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı. 14 Mayıs seçimi sonrasında ise CHP’den istifa ettiğini açıklayan Şener’in oy kullandığı sandık tutanağında ise geçersiz oyun bulunmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından Sözcü TV’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için çıkarılan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu’na adeta ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde ise geçersiz oy kullandığını açıkladı. Şener ayrıca 14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'den istifa ettiğini de belirtti. Şener'in 23 Mayıs'ta CHP'den istifa ettiği de ortaya çıktı.

SANDIK TUTANAĞINDA GEÇERSİZ OY YOK

Bu açıklamaları büyük yankı bulan Şener'in ikinci tur seçiminde geçersiz oy kullandığına dair açıklaması ise kısa sürede çürütüldü. Sosyal medyada kimi muhalif gazeteciler Abdüllatif Şener'in 28 Mayıs'ta oy kullandığı sandığın seçim tutanağı sonuçlarını ortaya koyup tutanakta geçersiz bir oyun olmadığını paylaştı. Sosyal medyada muhalif cenahta bu konu tartışılırken Yılmaz Özdil'den sert bir eleştiri geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü'den çıkarılan Yılmaz Özdil, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener üzerinden Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. Özdil sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Varlığıyla onur duyduğumuz Hüsnü Bozkurt'un üstünü çizeceksin, Atilla Kart'ı dışlayacaksın, onların yerine bunu Konya'ya liste başı yapacaksın… Guguk kuşu gururla sunar!" ifadelerini kullandı.

BÜLENT KUŞOĞLU ELEŞTİRİSİ: "GUGUK KUŞU TARAFINDAN…"

Ayrıca Özdil, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Bülent Kuşoğlu için de Kılıçdaroğlu'na sert çıkarak "CHP adına konuşarak 'Biz partililer olarak Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz' diyen kişi ise guguk kuşu tarafından CHP genel başkan yardımcısı yapılmadan önce, Abdüllatif Şener'in partisinde Abdüllatif Şener'in yardımcısıydı iyi mi?" dedi.

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Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
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