YKS’den korkmayın: En az 30 soru ‘çok kolay’ olacak

milyondan fazla adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın yapılacak. Adaylara 120 soru sorulacak. 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) düzenlenecek. AYT'de toplam 160 soru yer alacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Her iki testte toplam 280 soru yer alacak. Peki, YKS'nin zorluk derecesi nasıl? Sınavın yüzde kaçı zor sorulardan oluşuyor? ÖSYM'nin hazırladığı soruların yüzde 10'u "çok kolay" nitelikteki sorular. Yani her iki sınavda en az 30 soru oldukça kolay olacak. Sorulardan yüzde 20'si 'kolay', yüzde 40'ı ise herkesin çözebileceği 'normal' zorlukta olacak. Sınavın yüzde 20'sini ise seçici olarak nitelendirilen zor sorular oluşturuyor. Yüzde 10'u ise oldukça seçici zor sorular olacak. Yani soruların yaklaşık yüzde 70'i sınavlara hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek türde sorulardan oluşuyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçen yıl YKS'de baraj puanı uygulamasını kaldırdı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması bu yıl da uygulanmayacak. YKS artık bir eleme ya da seçme sınavı değil, sıralama sınavı oldu. Bu nedenle YKS'de bu yıl geçmiş yıllara göre daha da kolay değerlendirilen sorular çıkması bekleniyor. Bu yıl da ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkânı elde edecek.TYT sınavpuanınınhesaplanması içinTemel Matematik Testiveya Türkçe Testi'nden0.5 veya daha fazla ham puanalmış olma şartı uygulanmaya devamedecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanıhesaplanmayan adayların, AYT'ye girmişolsalar bile puanları hesaplanmayacak.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk,mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarınıtercih edebilmek için gerekli olanen düşük başarı sırası koşulu uygulanmayadevam edecek.Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olması isteniyor.Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. T.C. kimlik kartını/ nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.