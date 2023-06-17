CHP’de Jeremy Rifkin fiyaskosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in görevine tıpkı diğer danışmanlar gibi 14 Haziran'da son verildi. 6 ay boyunca Türkiye'ye gelme gereği bile duymayan Rifkin, sunumlarını çevrimiçi toplantılarla aktardı. Rifkin'in dolar üzerinden yüklü kazanç elde ederek CHP defterini kapatması ise yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. 'İthal danışman' olarak da tanımlanan Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022 tarihinde yaptığı 20 dakikalık sunumda Türkiye'den çok küresel sorunlara değinmiş ve büyük tepki toplamıştı. Rifkin'in maaşını açıklama gereği duymayan CHP, medyada çıkan 'Sunum başına 20 bin dolar alıyor' iddialarını da yalanlamamıştı. 3 Aralık'ta internet üzerinden medya karşısına çıktıktan sonra bir daha ortalarda gözükmeyen Rifkin'in görevine 14 Haziran'da son verildi. Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi yaptığı açıklamada Rifkin'in her ay düzenli olarak online sunum yaptığını belirtmişti.CHP macerası 6 ay süren Rifkin'in kamuoyuna hitap ettiği tek konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuyakaldığı görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Medyada geniş yer bulan o anlara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan Selvi Kılıçdaroğlu, "Bir süredir ağır grip geçiriyordum. Hastalığın etkisiyle zaman zaman gözüm kapandı" savunmasını yapmıştı.