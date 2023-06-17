CHP’li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör

"İLK DEFA CHP TARİHİNDE 204 TANE MYK ÜYESİ DEĞİŞMİŞ"

Sevigen konuya ilişkin şunları da söyledi: "İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı."