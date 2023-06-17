FETÖ’ye operasyon: 28 gözaltı! Yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.