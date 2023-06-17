FETÖ’ye operasyon: 28 gözaltı! Yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düğmeye bastı.
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. 33 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda F serisi dolar ele geçirildi.