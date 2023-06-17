İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek

Yerlikaya, depremzede ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapıldığını hatırlatarak, "Bunların ilk 2 ayını ödedik. Türkiye genelinde 330 bin, Malatya'mızda 45 bin 700 hane kira yardımı alıyor. Onların üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz." dedi.

Malatya'da çadırlarda kalmaya devam eden az sayıda depremzedenin iki ay içinde konteynerlere yerleştirilmesinin planlandığını söyleyen Yerlikaya, ilde 20 binin üzerinde hanenin konteynerlerde kaldığını belirtti.

Yerlikaya, il genelinde konteyner sayısının ağustos sonuna kadar 37 bine ulaşacağını ifade ederek, "Hava sıcaklığından dolayı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da başlattığımız konteynerlere klima takma çalışmalarını, inşallah Malatya'mızda da süratle yapacağız." diye konuştu.