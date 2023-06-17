CHP'liAydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç hakkında, su kuyularındaki pompalar ile iş makinelerinin tamir ve bakım işlerinde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Olgaç'a görevi zincirleme şekilde kötüye kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi ve adli para cezasına çevirdi. Olgaç, karara itiraz edince, dosya istinafa gitti. Ancak bu aşamada Olgaç, suçunu hafifletmek için 57 bin 86 lira 87 kuruşluk kamu zararını ödedi. İstinaf mahkemesi de itirazı kabul ederek kararı bozup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesi için, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.