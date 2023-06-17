SAS Operasyonu’nda 28 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise intihar ederek hayatını kaybetmişti. Toplam 12 şüpheliden 6'sına 4 suçtan 43 yıl 6 aya kadar, diğer 6 şüpheliye de suçluları kayırdıkları iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
MASAK RAPORUNDA 145 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ SKANDALI
Sibel Koçan cinayeti davası İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken SAS Holding yöneticilerine hakkında piramit satış sistemiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılığın şirketin nasıl bir sistem kurduğunun ortaya çıkması için talep ettiği bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle 3496 üyenin nasıl dolandırıldığı açığa çıktı. Şirketin saadet zinciri sistemiyle SAS yöneticilerinin bir ürün ve hizmet satmadan havuza para toplayıp bu paraları havuza toplayanlara tekrar dağıttığı ve böylece ponzi faaliyetleriyle toplam 145 milyon 650 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
33 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Sabah'ın duyurduğu raporun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 11 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 50 kişi SAS şüphelisi olarak gözaltına alındı. emniyet işlemlerinin ardından 50 şüpheliden 33'ü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
HAKİMLİKTEN 28 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI
Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Hakimlikteki sorgularında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Hakimlik ise 33 şüpheliden 28'inin "Tacir şirket ve kooperatif kapsamında banka kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışına çıkmama ve imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.