SAS Operasyonu’nda 28 şüpheli tutuklandı

MASAK RAPORUNDA 145 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ SKANDALI

Sibel Koçan cinayeti davası İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken SAS Holding yöneticilerine hakkında piramit satış sistemiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılığın şirketin nasıl bir sistem kurduğunun ortaya çıkması için talep ettiği bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle 3496 üyenin nasıl dolandırıldığı açığa çıktı. Şirketin saadet zinciri sistemiyle SAS yöneticilerinin bir ürün ve hizmet satmadan havuza para toplayıp bu paraları havuza toplayanlara tekrar dağıttığı ve böylece ponzi faaliyetleriyle toplam 145 milyon 650 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.