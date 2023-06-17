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Giriş Tarihi: 17.6.2023 18:06 Son Güncelleme: 17.6.2023 18:20

Son dakika: Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

DHA
Son dakika: Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Başkan Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
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