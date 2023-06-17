Türkiye Yüzyılı kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" ve "Türkiye Yüzyılı'nın Başlama Töreni Dünya Gündemini Belirledi" kitaplarında, tüm dünya tarafından yakından takip edilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni ve Türkiye Yüzyılı'nın uluslararası medyadaki yansımaları aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi olduğuna işaret edilen kitaplarda, Türkiye'nin diplomatik ilişkileri, demokrasi ilke ve normları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve diplomatik başarıları ve Türkiye Yüzyılı'na dair uluslararası kamuoyu algısı ortaya konuluyor.Kitapta, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve sonuçlarını doğrudan ilgilendiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu alan 40 ülkeden toplam 170 haber, köşe yazısı ve analiz yer alıyor. 5 bölümden oluşan kitapta, dünya basınından manşetlerle 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi özet şekilde aktarılıyor. Kitaplarda, yabancı televizyon kanallarında, internet haber medyasında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim zaferinin analizi ve yansımaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını ele alan uluslararası haberler ve köşe yazılarına ayrıntılı olarak yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu kitapların önsözlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ülkenin yüzyılın seçimini gerçekleştirdiğini ve necip milletin iradesini sandığa yansıttığını belirtti. AA