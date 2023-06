Yarının Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecek

CumhurbaşkanıErdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde öğrencilere seslendi:Bugün başarıyla tamamladığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiasının tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorumÖğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla, çok daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin omurgasıdır.Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız. Bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir.TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkûm etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin.2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.