Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi

Zorunlu hizmet affı son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.