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Giriş Tarihi: 17.6.2023 23:50

Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi

Zorunlu hizmet affı son dakika haberi... Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini bildirdi.

AA
Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere Zorunlu hizmet affı müjdesi

Zorunlu hizmet affı son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.

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Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
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