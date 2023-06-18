Bakan Yerlikaya’dan polise ’işgalci’ diyen HDP’li vekil Özgül Saki’ye tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da izinsiz düzenlenen LGBT yürüyüşüne engel olmaya çalışan polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' diyen HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'ye tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize "işgalci" diyerek hakarette bulunan HDP'li vekili şiddetle kınıyorum. Kahraman polisimiz tarih boyunca, "işgalci zihniyetlerle" ve "toplumumuzun değerlerini" hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.



