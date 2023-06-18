Cumhuriyet’te bir sansür daha

Cumhuriyet Gazetesi'nin çikolata kutusu içinde yarım milyon lira para karşılığındaki haber skandalının tartışması sürüyor. Kayıtdışı para alındığı iddiasını doğrulayan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısını yayımlamayan ve görevine son veren Cumhuriyet Gazetesi'nin, bu kez de Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster'in gazetecilik etiğinden bahsettiği yazısını yayınlamadı.Doster'e uygulanan sansürü, Mollavesioğlu sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Gazetesi yönetimine hâkim grup bugün de Prof. Dr. Barış Doster'in yazısını sansürledi! İletişim fakültelerinde yüzlerce öğrencisi olan Doster bugün medya ve gazetecilik ahlakı üzerine yazmıştı. Yönetim bu yazıdan neden rahatsız oldu acaba?!" ifadeleriyle afişe etti.Gazetenin olay sonrası Doster'in işine de son verdiği öğrenildi.Prof. Dr. Doster, vakfın diğer yönetim kurulu üyeleri olan Birol Başaran ve Turan Karakaş ile birlikte; Vakıf Başkanı Alev Coşkun'u istifaya çağırmıştı.Prof. Dr. Doster'in Cumhuriyet Gazetesi'nin adını anmadan gazetecilik etiğine değindiği yazısında, "...Tüm gazeteciler bilirler, mesleğin en temel kurallarından birinin haber kaynağıyla ilişkilerdeki temasmesafe kuralı olduğunu. Çünkü bu temel ilke gözetilmeyince, bu kurala uyulmayınca, mesafe ortadan kalkınca, yapılan iş gazetecilik olmaktan çıkar. Tetikçiliğe kadar uzanır" ifadelerini kullandı.Doster yazısının devamında, gazetecinin bir olayı ya da bir bilgiyi kamuoyuna aktarırken herhangi maddi ya da manevi çıkar elde edemeyeceğini, meslek ilkelerinden ödün veremeyeceğini vurgulayarak, "Çalıştığı kuruma reklam verenlere, ilan verenlere, haber yapma taahhüdünde bulunamaz. Bu kişi ve kurumlardan talimat, tavsiye, telkin alamaz. Eğer bu temel kurallar yok sayılırsa hukuki, siyasi, ahlaki ve mesleki anlamda savrulma, çürüme, yozlaşma kaçınılmaz olur" ifadelerine yer verdi.Vakıf Başkanı Alev Coşkun ise dünkü yazısında, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nazife Güngör'le yapılan söyleşiyi de sansürlediğini "Üsküdar Üniversitesi'ne, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanan bir kişiyle yapılan söyleşinin yayımlanmasını engelledim" sözleriyle itiraf etti.Coşkun'un bu itirafına sosyal medya hesabından cevap veren Güngör, "Alev Coşkun, Üsküdar Üniversitesi rektörüyle yapılan söyleşiyi engelliyor, ama onca karalamaya kalkıştığı o üniversiteden ilan ve reklam almaya gelince bugüne kadar hiç itirazı olmadı. Buna ne demeli? Bilseydim yazılarımı e-mail olarak değil de parıltılı zarfta iletirdim" dedi.