İstanbul’da LGBT terörüne geçit yok! HDP’li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ’dan tepki

MİLLETE İHANETTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekile sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz.Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." dedi.