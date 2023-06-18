Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki
Giriş Tarihi: 18.6.2023 21:18 Son Güncelleme: 18.6.2023 21:20

İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki

LGBT terörü sosyal medya ve küresel akımlar üzerinden pompalanmaya devam ederken, İstanbul'da sözde 'onur' yürüyüşü adı altında izinsiz bir gösteri düzenlendi. LGBT'li bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atarken, HDP'li vekil Özgül Saki de yasağa uymayan LGBT grubuna izin vermeyen emniyet güçlerine 'işgalci kuvvetler' dedi.

İstanbul’da LGBT terörüne geçit yok! HDP’li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ’dan tepki

İstanbul'da yasağa rağmen sözde 'onur' yürüyüşü yapmaya çalışan LGBT'li gruplara polis ekipleri müdahale etti. Yasağa uymayan bazı LGBT grupları izinsiz gösteri düzenledi.

İstanbul Harbiye'de ara sokakta toplanan LGBT'li bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı.

HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de, gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' dedi.

MİLLETE İHANETTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekile sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz.Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." dedi.

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İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki
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