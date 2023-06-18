Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı, son süreçte geçtiğimiz yılki Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine aldı. PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yeri, MİT'in saha ajanları tarafından belirlendi. MİT'in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı'yı takibe aldı.Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Ocaklı, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen "Ahmet Şoreş" kod adlı Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.