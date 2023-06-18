Torunlarının mezuniyet sevincine ortak oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı.Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.Bu arada Başkan Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı oğlunun nikah töreninde cep telefonu ile arayarak tebrik etti.