YKS’de ikinci oturum başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye geneli yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Milyonlarca öğrenci iyi bir geleceğe adım atmak için sınavda ter döktü. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinden toplam 160 sorunun yer aldığı AYT soruları 180 dakikana cevaplandırılacak.

KÖPEĞİYLE KIZINI BEKLEDİ

Adaylar okulda ter dökerken velileri de okul dışında heyecanla bekledi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kızını sınava getirdikten sonra evcil köpeğiyle beraber okulun önünde bekleyen baba Önder Koldaş; "Sınava iyi hazırlandı, zaten başarılı bir öğrenciydi. Sakin bir şekilde sınava girdi. Yani sıkıntı yok, ilk sınavı iyi geçti. Bende heyecan yok, hiçbir heyecan duymadım kızımın sınavlarında. Kızıma her zaman sonuna kadar güveniyorum" dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Sınava giren Berk Mert Öz; "Ben diş hekimliği veya tıp fakültesi istiyorum. Sınava 5. girişim, artık yani ilk iki sınavda pek bir şey yapamamıştım. Sonradan istediğim puanı alamadım, artık inşallah yapacağız bu sene. Pek heyecanlı değilim bu sefer, çalıştım güveniyorum kendime. Hazırlık süresi boyunca çok çalışmaktan ziyade düzenli çalıştım. Özel ders desteği aldım." diye konuştu.