İYİ Parti’de kongre öncesi bomba kulis: İttifak bize zarar verdi

"CHP'DE DEĞİŞİM OLURSA BU KIVILCIM İYİ PARTİ'YE DE SIÇRAR"

Akşener cumartesi günü yeniden seçilecek öyle görünüyor. Kulislere baktığımda rahatsız olanlar var. Bu kongreye hazırlanacak zamanları olmadı. İl ilçe kongreleri daha önce yapılmıştı. Yönetim zafiyeti olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Sonuçların keyfi olarak uygulandığı, partiyi bilmeyen tanımayanların bazı listelerde yer alması ciddi sıkıntı getiriyor İYİ Parti içerisinde. CHP'de değişim olursa bu kıvılcım İYİ Parti'ye de sıçrar düşüncesinde olanlar var."