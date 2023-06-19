İYİ Parti’de kongre öncesi bomba kulis: İttifak bize zarar verdi

İYİ Parti, 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. İYİ Parti'de kongre hareketliliği yaşanırken Ankara kulislerinde, 8'li koalisyonun kurduğu ittifaka ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; İYİ Parti'de yapılan iç değerlendirmelerde "ittifak bize zarar verdi" diyenler çokta. Ayrıca "Kongre 1 ay öteye atılsaydı CHP benzeri gelişmeler yaşanabilirdi" denildiği de belirtildi.
"AKŞENER DEĞERLENDİRME YAPACAK"
CNN Türk'ün aktardığı kulis bilgisinde şu ifadeler yer aldı:
"Meral Akşener'in ağzından en kapsamlı değerlendirmeyi cumartesi günü duyacağız. 6'lı masayı, seçim sürecini, İYİ Parti olarak zaman zaman eleştirilerini hatırlatmasını bekliyoruz. Elbette özeleştirileri de olacak deniliyor. Partinin yetkili organların kararların dışına çıkmadığının altını çizmesi bekleniyor.
"İYİ PARTİ'NİN DEĞİŞİKLİKLERE GİTMESİ MUHTEMEL"
Parti içinde yapılan iç değerlendirmelerde "ittifak bize zarar verdi" diyenler çokta. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti'nin değişikliklere gitmesi muhtemel. Sırada yerel seçim var. CHP ile ortaklık olur mu olmaz mı? Yerel seçimlere İYİ Parti'nin nasıl hazırlanacağının bu konuşmada belirtilmesi bekleniyor.
"CHP'DE DEĞİŞİM OLURSA BU KIVILCIM İYİ PARTİ'YE DE SIÇRAR"
Akşener cumartesi günü yeniden seçilecek öyle görünüyor. Kulislere baktığımda rahatsız olanlar var. Bu kongreye hazırlanacak zamanları olmadı. İl ilçe kongreleri daha önce yapılmıştı. Yönetim zafiyeti olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Sonuçların keyfi olarak uygulandığı, partiyi bilmeyen tanımayanların bazı listelerde yer alması ciddi sıkıntı getiriyor İYİ Parti içerisinde. CHP'de değişim olursa bu kıvılcım İYİ Parti'ye de sıçrar düşüncesinde olanlar var."