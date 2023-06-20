2023’te 3 bine yakın tarihi eser ait oldukları topraklara döndü

ABD'DEN 12 ESER DAHA İADE EDİLDİ

2023 yılı içinde ABD'den 12 eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Türk ve Amerikalı yetkililerin ortak çalışması sonucu iadesi sağlanan bu eserlerin, kaçak kazılarla bulunarak uzun yıllar önce yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Her biri birbirinden özel eserler şöyle:

-MÖ 6000'e ait Konya Çatalhöyük kökenli ana tanrıça heykelciği

-MÖ 6000'e ait Burdur Hacılar kökenli bir ana tanrıça heykelciği

-MÖ 5000'e ait bütün halde korunmuş Kiliya tipi bir idol

-MÖ 2000'e ait Doğu Anadolu yayla kültürüne ait bir vazo

-MÖ 3000 sonu ve 2000 başına tarihlenen bir boğa arabası modeli

-MÖ 6'ıncı yüzyıla ait olan Muğla Hydia Antik Kenti kökenli vazo

-MS 1-3.'üncüyüzyıllara ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi askeri diploması

-MS 2-3'üncü yüzyıllara ait İmparator Septimius Severus'un tasvir edildiği gerçek boyutlu Boubon Antik Kenti kökenli bronz heykel ve yine Boubon Antik kenti kökenli bronz bir heykel kolu

-MS 3'üncü yüzyıla tarihlenen ve bir rahibe ait olduğu düşünülen bronz büst

-MS 3'üncü yüzyıla tarihlenen ve Perge Tiyatrosu'ndan kaçırıldığı tespit edilen 2 heykel başı

BULGARİSTAN'DAN İADE EDİLEN 3 BİNE YAKIN SİKKE

Bulgaristan'dan getirilen 2 bin 940 adet sikkenin bulunma hikayesi ise 2018 yılına dek uzanıyor. Her şey Bulgaristan'da Türk plakalı bir TIR'ın aranmasıyla başladı. Söz konusu TIR'da ele geçirilen sikkelerin çok büyük bir bölümünün Pontus Kralı 6. Mithradates Eupator (MÖ 120-63) dönemine ait olduğu tespit edildi. Sikkelerin Anadolu'nun Antik Pontus ve Paphlagonia bölgelerindeki kentlerin darphaneleri tarafından basıldığı ve muhtemelen askerlere yapılan ödemelerde kullanılan bronz sikkeler oldukları incelemeler sonucu ortaya çıktı.