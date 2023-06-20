Başkan Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

TİSK Başkanı Akkol, Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.