“Gereksiz dediği” köprüyü 4 yıl sonra yapıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş dönem tarafından yapımına başlanan ve yüzde 75'i bitirilmiş olan Yavuzlar Köprüsü'nü "Gereksiz bir köprü" diyerek 4 yıl boyunca bir çivi dahi çakmadı. CHP'li başkan 4 yıl sonra "Halkımı çok seviyorum. Onları kırmak istemedim. Köprüyü yapmaya başladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yapması "Pes dedirtti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı sosyal medyadan, "Ve bir kere daha haklı çıktık. 4 yıldır yüzde 75'i bitirilmiş bu köprü atıl vaziyette bekletiliyor. Her mecliste 'yapın, bitirin' dedik, kabul etmediniz. Seçim yaklaşınca mı aklınıza geldi? 4 yılı boşa harcadınız. Bitirebilmeniz için borçlanma verip imkan sağladık. Siz o paraları reklama harcadınız, parayı çarçur ettiniz" paylaşımında bulundu.
MALZEMELER ÇÜRÜDÜ
Adana'nın Seyhan Nehrinin doğusu ile batısını birleştirecek olan 550 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şerit olarak projelendirilen Yavuzlar Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından bir çivi çakılmadığı gibi, malzemeler ise çürümeye terk edildi. Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak yalnızca trafik yükünü hafifletmeyeceği gibi aynı zamanda Yüreğir ilçesini de kıymetlendirecek olan Yavuzlar Köprüsü için CHP'li başkan Karalar meclis toplantısında "Bana göre gereksiz. Mühendislere inceleteceğim uygun görürlerse yaptıracağım" diyerek büyük tepki çekmişti.
HALKIMI ÇOK SEVİYORUM
Soyal medya hesabından Yavuzlar Köprüsü'nde çalışmaların başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını paylaşan başkan Karalar, "Yavuzlar Köprüsü başlamadı dediler. Ama görüyorsunuz iş başladı. Benim bu köprüyle ilgili fikrim başkaydı ama Yavuzlar, Kazım Başer, Tahsilli ve Sinanpaşa Mahalleleri bu köprüyü çok istediler. Ben de halkımı çok sevdiğim için kırmak istemedim ve köprüyü yapmaya başladık. Hayırlı olsun" videosu paylaşımında bulunması dikkat çekti.
REKLAMA HARCADINIZ, PARAYI ÇARÇUR ETTİNİZ
Zeydan Karalar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Ve bir kere daha haklı çıktık. 4 yıldır yüzde 75'i bitirilmiş bu köprü atıl vaziyette bekletiliyor. Her mecliste 'yapın, bitirin' dedik, kabul etmediniz. Seçim yaklaşınca mı aklınıza geldi. 4 yılı boşa harcadınız. Bitirebilmeniz için borçlanma verip imkan sağladık. Siz o paraları reklama harcadınız, parayı çarçur ettiniz" diyerek paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi. MHP'li Meclis Üyesi Cemal Demirdağ da, "Seçime az bir zaman kala, ihalesi adrese teslim yapılan Yavuzlar Köprüsü inşaatı maliyeti yüksek bir proje olmuştur. Kamuyu zarara uğratmak hiç kimsenin hakkı değildir" dedi.