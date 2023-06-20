“Gereksiz dediği” köprüyü 4 yıl sonra yapıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş dönem tarafından yapımına başlanan ve yüzde 75'i bitirilmiş olan Yavuzlar Köprüsü'nü "Gereksiz bir köprü" diyerek 4 yıl boyunca bir çivi dahi çakmadı. CHP'li başkan 4 yıl sonra "Halkımı çok seviyorum. Onları kırmak istemedim. Köprüyü yapmaya başladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yapması "Pes dedirtti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı sosyal medyadan, "Ve bir kere daha haklı çıktık. 4 yıldır yüzde 75'i bitirilmiş bu köprü atıl vaziyette bekletiliyor. Her mecliste 'yapın, bitirin' dedik, kabul etmediniz. Seçim yaklaşınca mı aklınıza geldi? 4 yılı boşa harcadınız. Bitirebilmeniz için borçlanma verip imkan sağladık. Siz o paraları reklama harcadınız, parayı çarçur ettiniz" paylaşımında bulundu.