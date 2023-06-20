İletişim Başkanlığı yayınladı o yalanlar tek tek ifşa oldu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı. Bültende, sosyal medya hesaplarından "Suriyeli şahıs Türkleri tehdit etti" iddiasıyla paylaşılan bazı görüntülerin, provokasyon amacıyla kurgulandığı belirtildi.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Bültende, Yeniçağ gazetesinin, "Nüket Küçükel Ezberci'nin Madrid Büyükelçiliği'ne atanmasıyla" ilgili yaptığı haberin, manipülasyonlara örnek teşkil ettiği kaydedildi. "Liyakatte son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı" başlıklı haberin yanıltıcı ve karalayıcı olduğuna işaret edilerek, Ezberci'nin liyakat sahibi olduğu, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın Meslek Memuru sınavlarını kazandığı, 1994-1997 yılları arasında Essen Başkonsolosluğu'nda İkinci Kâtip olarak, 1997-1999 arasında T.C. Kudüs Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak, 2001-2005 arasında Madrid Büyükelçiliği'nde Başkâtip olarak görev yaptığına yer verildi.Bazı sosyal medya hesaplarından, sarıklı ve cübbeli bir kişinin sınıfta çekilen fotoğrafıyla ilgili manipülatif paylaşımlar yapıldığına işaret edilen bültende, iddiaya konu fotoğrafın 2012 yılına ait olduğu aktarıldı. Görüntülerdeki sarıklı kişinin derste misafir olarak çağrılan cami imamı olduğu bilgisi paylaşıldı.Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberleşme uygulamalarından dolaşıma sokulan, "Bakanlık onayı ile Maltepe'deki ormanlık alan, 30 adet villa yapılması için ihale edilmiş" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi. İddiaya konu Gülensu Konaklamasız Orman Parkı'nın, Orman Kanunu'nun hükmü doğrultusunda 2012 yılında tescil edildiği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işletildiği hatırlatıldı. 30 adet villa şeklinde yapı yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.SOSYAL medyada paylaşılanbazı görüntülerde,Suriyeli olduğunuiddia eden şahsın"Asgari ücretli ölsün,25 bin lira kazanıyorum vevergi ödemiyorum" şeklindekiaçıklamalarının doğru olmadığı belirtilenbültende, yapılan araştırmalar neticesinde,röportajı veren şahsın Şanlıurfa'nınViranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türkvatandaşı olduğunun tespit edildiği,şahısla ilgili adli işlem başlatıldığıbilgisi paylaşıldı.ANKARA