ABB’nin usulsüzlükleri yargıya taşındı! Mansur Yavaş’ın usulsüzlüklerine dava istemi

Fatih Ünal, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması talepli verdiği dilekçesinde, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında ABB ile söz konusu şirket arasında yapım işleri bağlamında üç ayrı protokol imzalandığını, ABB ile Portaş AŞ arasındaki protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmiş bir yetki olmadığını kaydetti.Dilekçede, ilgili protokollerle yetki aşımına girildiği ve 8 Şubat 2021 tarihli, 186 sayılı Belediye Meclisi kararına da açıkça aykırı olduğu, belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi kamu idareleri olduğu ve kanunun hükümlerine tabi olarak ihale yapmaları gerektiği aktarıldı.

'PROTOKOLLER HUKUKA VE MEVZUATA AYKIRI'

Ünal dilekçesinde, "Davaya konu protokoller 4734 sayılı Kanun uygulanmadan, adeta bu kanunun emredici hükümleri görmezden gelinerek imzalanmıştır. Söz konusu işler mevzuata uygun olarak 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmek yerine bir belediye şirketi olan Portaş AŞ'ye ihalesiz olarak devredilmektedir. Ancak davaya konu protokoller hukuka ve mevzuata aykırı olup iptalleri gerekmektedir. Portaş AŞ bir belediye iştiraki dahi olsa 4734 sayılı Kanun dışında belediyeden ihaleye girmeksizin doğrudan iş alma imkanı yoktur. Bu durum karşısında protokollerin iptalinin gerektiği açıktır" ifadelerine yer verdi. Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine gönderilen dilekçede, ABB ile Portaş AŞ arasında kanuna ve belediye meclis kararlarına aykırı olarak imzalanan protokollere ilişkin yürütmenin durdurulması talep edildi.