Akşener suçu Kılıçdaroğlu’na atacak

İYİ Parti'de olağan kurultay cumartesi günü toplanıyor. Temayül yoklamalarındaki usulsüzlükler, aday listeleri belirlenirken yaşanan para trafiği iddiaları ve 2-6 Mart krizi ile büyük tepki çeken partide muhalif kesim ilk kez ses yükselterek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenecek. Akşener'in kendini savunacağı konuşmada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı eleştirilerini sıralayacağı ve ittifaktan ayrıldıklarını vurgulayacağı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Akşener'in yerel seçimlere ilişkin yeni ittifak ihtimalini de düşünerek 3 Mart'taki kadar sert bir konuşma yapmayacağı öne sürüldü. Akşener, 3 haftadır sessizliğe bürünürken, sert tartışmalarla geçmesi beklenen ve protesto oylarının yüksek çıkması öngörülen kurultayın ardından parti içinde büyük bir değişim yaşanacak. Akşener'in hem GİK hem de Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.