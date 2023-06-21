Bakan Fidan’dan ulusal beyan: Türkiye, Ukrayna’nın egemenliğinin sağlanması konusunda kararlı

TÜRK MÜTEAHHİTLER UKRAYNA'DA 50 PROJE ALDI

Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşasında öncü rol oynayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Savaş başladığından bu yana Türk müteahhitler, Ukrayna'da 3,2 milyar dolarlık 50 projeye dahil oldu." diye konuştu.

Türk müteahhitlerin Ukrayna'da 29 projede çalışmaya devam ettiğini kaydeden Fidan, "İş insanlarımızı ve müteahhitlerimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun Ukrayna halkı için çalışmaya teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos 2022'de yeniden inşa işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Fidan, "Türkiye, bu konulardaki tüm bilgi ve tecrübesini Ukrayna'nın yeniden ayakları üzerinde durmasına yardım etmek için harcayacağını vadetmektedir." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunun da altını çizerek "Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın da üzerine ekleyerek Ukrayna'nın yeniden inşası ve iyileşmesine destek vereceğiz." dedi.