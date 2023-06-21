Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mekke’de basın toplantısı: En küçük hacı 2 aylık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Diyanet Ataşelik binasında basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

EN KÜÇÜK HACI 2 AYLIK

Erbaş'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 54'ü kadın, yüzde 46'sı erkeklerden oluşuyor. Yarın itibariyle tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 62. En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük hacı adayımız ise henüz 2 aylık bir yavrumuz. Bu sene çocuklardan bir grup da oluşturduk. Çocuk hacı grubumuz var. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 14 vatandaşımız hayatını kaybetti."

4 BİN 100 KİŞİLİK EKİPLE HİZMET VERİYORUZ

"Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 73 kişilik özel bir irşat ekimiz var. 468 kadın irşat görevlimiz var. Yine 416 kafile başkanı ve 1767 din görevlisi hocamızla irşad faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin yüz kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 390 kişilik bir sağlık ekibi de bulunmaktadır."