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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Engelci zihniyet yine işbaşında

ERTAN GÜRCANER
Engelci zihniyet yine işbaşında
TOKİ'nin İzmir Seferihisar'da yapmayı planladığı 523 konutluk proje için İzmir Valiliği'ne yaptığı ÇED başvurusuna, CHP'li İzmir Büyükşehir ve Seferihisar belediyeleri olumsuz görüş verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, görüş yazısında "İlçede yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yok" dedi. Seferihisar Belediyesi de projeye "Golf sahası alanında kalıyor" diyerek karşı çıktı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İzmir Valiliği, 'ÇED gerekli değildir' kararı alarak, belediyelerin engelleme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve projenin önünü açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'de yapımını sürdürdüğü toplu konutların eksik demir ve hatalı beton imalatı nedeniyle mühürlenmesi nedeniyle büyük bir skandala imza atmıştı.
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Engelci zihniyet yine işbaşında
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