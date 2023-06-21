Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar teslim ediliyor

'İSLAHİYE KARDEŞ İLÇEMİZ OLDU'

Konuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Deprem sonrası Gaziantep İslahiye bizim kardeş ilçemiz oldu. Eyüpsultanlı komşularımızın da desteğiyle çok hızlı davrandık, depremden birkaç gün sonra burada Lojistik Merkezimizi açtık. Kar kış demeden, zorlu arazi şartlarında İslahiye'nin bütün köylerini tek tek gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden ve karşılayan gönüllü çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca da İslahiye'deydik, her gün bir köyde iftar programı ve çocuklara özel etkinlikler düzenledik" dedi.