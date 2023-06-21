İBB çalışanına PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken tutuklanan Şafak Duran (30), "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Duran ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı,Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrarladı. Duran ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme, Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duran'ın, 2016'da Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti. Polis ekipleri, 27 Nisan 2022'de sanığı gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.