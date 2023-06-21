İranlı casuslara yardım iddiasıyla yargılanan eski savcı Davut Yılmaz davasında mütalaa verildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davasının sanıklarından, daha önce açığa alınan Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verip, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl ile 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Hakan Sağlam, Muharrem Sağlam ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Davut Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) arızalı olması sebebiyle duruşmaya katılamadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasının sundu. Mütalaada, İran Nizam Ordusunun askeri istihbaratının dış operasyonlar birimi yetkilisi Seyid Mehdi Hossein'in ülkemizde İran İstihbarat saha sorumlusu Morteza Soltan Sanjari'nin İhsan Sağlam aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliye'sinde görevli Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz ile irtibat kurduğu kaydedildi. Davut Yılmaz'ın savcılık imkanlarından faydalanarak İran İstihbaratı tarafından planlanan muhaliflerin kaçırılmasına yönelik koordinenin sağlanmasını, gizli mahiyetteki bilgilere erişim sağladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Yılmaz'ın suçun icrasını kolaylaştırmak amacıyla çakar sistemi ve Adalet Bakanlığı hakim-savcı logolu aracı sanıklardan İhsan Sağlam'ın kullanımına tahsis ettiği yer aldı.

KENDİSİNİ DİPLOMAT OLARAK TANITMIŞ

Mütalaada İhsan Sağlam hakkında Türkiye'deki Morteza Soltan Sanjari ile Davut Yılmaz arasındaki ilişkiyi tesis ettiği, Bysağlam Savunma sanayi çatısı altında kendisini iş adamı, diplomat olarak tanıtıp 'Mikail-Angel' kod ismini kullanarak çevresine güven telkin ettiği kaydedildi. Mağdurların kaçırılmasına yönelik eylemlere finansal lojistik sağladığı ve sahte pasaport düzenlenmesine görev aldığı belirtildi.

DAVUT YILMAZ'IN 44.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada eski savcı Davut Yılmaz'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 17 yıldan 44.5 yıla kadar hapsi talep edildi. Yılmaz'ın Muhammed Rezzai karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan beraatını istedi. İhsan Sağlam'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini", "birden fazla kişiyle cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından 22 yıldan 57 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Sanık Morteza Soltan Sanjaji hakkında ise, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini", "birden fazla kişiyle cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından toplamda 20 yıldan 53 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada diğer 13 sanığın ise 5 yıldan 57 yıla kadar değişen oranlarla cezalandırılması istendi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPILACAK

Mütalaanın ardından tutuklu sanıklar tahliyelerini ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonra ki celseye kadar sanıkların savunmaların hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.