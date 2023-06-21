İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

İYİ Parti'de seçim yenilgisi sonrası Meral Akşener'e karşı kazan kaldırıldı. İttifakın kendilerine zarar verdiğini ifade eden partililer, Meral Akşener'e sert eleştirilerle yükleniyor.
CHP İYİ PARTİ KARŞI KARŞIYA
CHP ile İYİ Parti de seçim sonrası yollarını ayırıyor. İYİ Parti, CHP'nin kendilerine oy kaybettirdiğini belirterek, ittifaktan çekilmeye hazırlanıyor. Kaotik bir ortamda kurultaya giden İYİ Parti'den sıcak kulis bilgileri de geliyor.
"İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILIŞINI İLAN EDECEK"
Muhalif gazeteci İsmail Saymaz geride kalan gün son kulis bilgilerini aktarmıştı. Saymaz, "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek" ifadeleriyle, İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmayı kesin olarak kafaya koyduğunu vurgulamıştı.
"ASIL KRİZ ORADA BAŞLAYACAK"
Saymaz, "Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar. İYİ Parti ittifaktan tövbekar olmuş gibi görünüyor." demişti.
"İSTANBUL, ANKARA KAYBEDİLECEK"
Katıldığı programda son açıklamaları ile ilgili konuşan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" ifadelerini kullandı.