İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

"ASIL KRİZ ORADA BAŞLAYACAK"

Saymaz, "Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar. İYİ Parti ittifaktan tövbekar olmuş gibi görünüyor." demişti.