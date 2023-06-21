Mavi Marmara bu kez darp olayı ile gündemde! Tank suyuyla yapılan yemeği istemeyen kaptan darp edildi

"SEN TANK SUYUYLA YAPILAN YEMEĞİ YEMİYOR MUSUN?" DEDİ

Kaptan Göker'e göre; 5 Haziran'da Haydarpaşa Limanı'nda demirli olan gemideki içme suyu bitince aşçının tank suyuyla yemek yaptı. Birinci kaptan yemeği yemek istemedi ve yine birinci kaptanın isteği üzerine Göker, şirketin muhasebesini arayarak yemek için para talebinde bulundu. Kısa bir süre sonra armatörün kendisini aradığını söyleyen Göker, armatörün "Sen tank suyuyla yapılan yemeği yemiyor musun? Ben senin yemek paranı ödemek zorunda değilim" sözlerine muhatap oldu. Bunun üzerine Göker, "Sadece ben değil, güverte reisi olarak kaptanla birlikte toplamda 3 kişi yemeğe çıkacaklarını, "Tank suyuyla yapılan yemeği neden yiyeyim ki?" diye karşılık verdi. Tartışma uzayınca Göker, içeride alacağı olduğunu, onu göndermeleri durumunda kendi parasıyla yiyebileceğini, hatta gemiyle ilişiğinin kesilmesini istedi. Bunun üzerine armatör "Bekle hesabını kesmeye geliyorum" diyerek geminin yakınlarında bulunduğundan gemiye geldi.