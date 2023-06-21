Mavi Marmara bu kez darp olayı ile gündemde! Tank suyuyla yapılan yemeği istemeyen kaptan darp edildi

İsrail'e yardım götürürken İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara Gemisi'yle ilgili haberler bitmek bilmiyor. Daha sonra satılıp Anatolia ismini alan gemi geçtiğimiz yıl uluslararası sularda Yunanistan'ın sahil güvenlik güçleri tarafından taciz ateşine maruz kalmıştı. Aynı gemi bu kez darp vakasıyla gündemde. Anatolian isimli Kargo Gemisi'nin ikinci kaptanı Serkan Göker, gemide içme suyu bulunmamasından ötürü tank suyu ile yapılan yemeği yemek istemeyince telefonda görüştükleri armatörle arasında sözlü tartışma yaşadı. Armatör, iddiaya göre sözlü tartışmada öfkesini yenemeyince Anatolia gemisine gelerek kaptan Göker'e sopayla saldırdı. Saldırının ardından kafası yarılan, kaşı patlayan ve vücudunun çeşitli yerlerine darp alan Göker şikâyetçi oldu. Karısı ve kızı üzerinden şikâyetini geri alması için kendisine baskı yapıldığını söyleyen Göker, can güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getirerek yetkililerden yardım bekliyor.
"SEN TANK SUYUYLA YAPILAN YEMEĞİ YEMİYOR MUSUN?" DEDİ
Kaptan Göker'e göre; 5 Haziran'da Haydarpaşa Limanı'nda demirli olan gemideki içme suyu bitince aşçının tank suyuyla yemek yaptı. Birinci kaptan yemeği yemek istemedi ve yine birinci kaptanın isteği üzerine Göker, şirketin muhasebesini arayarak yemek için para talebinde bulundu. Kısa bir süre sonra armatörün kendisini aradığını söyleyen Göker, armatörün "Sen tank suyuyla yapılan yemeği yemiyor musun? Ben senin yemek paranı ödemek zorunda değilim" sözlerine muhatap oldu. Bunun üzerine Göker, "Sadece ben değil, güverte reisi olarak kaptanla birlikte toplamda 3 kişi yemeğe çıkacaklarını, "Tank suyuyla yapılan yemeği neden yiyeyim ki?" diye karşılık verdi. Tartışma uzayınca Göker, içeride alacağı olduğunu, onu göndermeleri durumunda kendi parasıyla yiyebileceğini, hatta gemiyle ilişiğinin kesilmesini istedi. Bunun üzerine armatör "Bekle hesabını kesmeye geliyorum" diyerek geminin yakınlarında bulunduğundan gemiye geldi.
"BANA SOPAYLA SALDIRIP KAFAMI YARDI, KAŞIMI PATLATTI"
Göker'in iddiasına göre kaptanın kamarasında çay içtikleri sırada gemiye gelen armatör elindeki odun parçasıyla küfürler ederek Göker'in kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Aldığı darbeler ile kafası patlayan, kaşı yarılan ve vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Göker, armatörün o sırada kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Ambulansı ve polisi aradığını aktaran Göker'in kafasına götürüldüğü hastanede dikiş atıldı. Olay üzerine darp raporu alıp şikâyetçi olan Göker, bir hafta istirahat aldı. Armatörün bir denetimli serbestlik alarak serbest kaldığını belirten Göker, şikâyetini geri alması için tehdit edildiğini ve ailesiyle birlikte can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirdi.