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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:59

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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