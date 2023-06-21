MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2023
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.… pic.twitter.com/QH7zZq3Lgv