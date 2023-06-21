Teknemizi Yunan Sahil Güvenliği batırdı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda geçen çarşamba meydana gelen tekne faciasıyla ilgili tartışmalar büyüyor. Uluslararası kuruluşların 81 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlercesinin ise hâlâ kayıp olduğu kazayla ilgili tepkileri sürerken gözler Yunan Sahil Güvenliği'ne çevrilmiş durumda. "Yunan Sahil Güvenliği yanımıza geldi ve halatlarla bizi çekmeye başladı. Tekne sola yatmaya başladı. Sonra batmaya başladık. Çığlıklar atıyor, hayatta kalmaya çalışıyorduk. Sahil Güvenlik ise etrafımızda dönerek uzaklaştı" ifadeleriyle yaşadıklarını anlatan göçmenler de Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor. Kazanın önlenebilir olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) konunun araştırılmasını istedi. Öte yandan bir grup eylemcinin Selanik'te turist gemileri limana yanaşırken açtığı "Avrupa'nın en büyük göçmen mezarlığındaki yolculuğunuzun tadını çıkarın" cümlesi dikkat çekti.