Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı ve koalisyon ortaklarına yönelik istifa sesleri her geçen gün yükseliyor. CHP'de başlayan 'değişim' tartışması büyüyor.

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesli bir şekilde dile getirdiği bu çağrıya son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.