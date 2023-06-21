Haberler Gündem Haberleri Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
Giriş Tarihi: 21.6.2023 18:37 Son Güncelleme: 21.6.2023 18:58

Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme

CHP, seçimin ardından tam anlamıyla kaynayan bir kazana döndü. CHP ile koalisyon ortaklarının cumhurbaşkanı adayı olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yedi sayfalık bir bildiri yayımlayarak "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi. Soyer, 'Zafer değil yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı ve koalisyon ortaklarına yönelik istifa sesleri her geçen gün yükseliyor. CHP'de başlayan 'değişim' tartışması büyüyor.

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesli bir şekilde dile getirdiği bu çağrıya son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.

'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayımlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını belirterek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu.

TUNÇ SOYER JAPON ATASÖZÜNÜ ÖRNEK VERDİ

Tunç Soyer, "CHP'de değişim ve yenilik" başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. " dedi.

"YENİ BİR YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR"

Yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Soyer, "Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

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Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
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