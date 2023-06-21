Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı ve koalisyon ortaklarına yönelik istifa sesleri her geçen gün yükseliyor. CHP'de başlayan 'değişim' tartışması büyüyor.
İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesli bir şekilde dile getirdiği bu çağrıya son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.
'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayımlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını belirterek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu.
TUNÇ SOYER JAPON ATASÖZÜNÜ ÖRNEK VERDİ
Tunç Soyer, "CHP'de değişim ve yenilik" başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. " dedi.
"YENİ BİR YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR"
Yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Soyer, "Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.