Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verirse çalışma yaparız

Bir grup medya temsilci ile sohbet toplantısında buluşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Özvar, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"TALİMAT OLURSA ÇALIŞMA YAPABİLİRİZ"
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğine yönelik açıklamasını değerlendiren YÖK Başkanı Özvar, şöyle konuştu:
"Bazı ülkelerde genel bir sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk ve ortaöğretim boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyor. Üniversiteler bu öğrencileri değerlendirerek kendisine başvuran adaylar arasında seçim yapabiliyor. Burada örneğin, akademik başarı, yabancı dil bilgisi gibi parametreler ele alınabiliyor. Diğer ülkelerde genel bir üniversite giriş sınavı yok. Bizde olmasının sebebi, üniversiteye girmek isteyen aday sayısının çok olması. Bu sınavlar hakikaten tartışma konusu olabiliyor. Dünyadaki örnekler, Türkiye'de de yapılabilir. Burada siyasilerin iradesi elbette önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı olursa bu konuda sınavlarla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Bu genel sınav ile öğrenciler yaptıkları net başarı puanına göre iyi yerlere yerleşiyor. Şu anda esas itibariyle üzerinde durduğumuz konu iyileştirmek."
"HERHANGİ BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK"
Yükseköğretime giriş sınavlarının Türkiye'nin büyük bir tecrübesi olduğuna dikkat çeken Özvar, "Hatta hizmet ihracatı bakımından Türkiye'nin pazarlayabileceği ürünlerden bir tanesi. Yükseköğretim kurumları sadece girdiği sınavlarla değil, yabancı uyruklu öğrenci sınavlarıyla da öğrenci alıyor. Uluslararası öğrenciler bu sınavlara girmek suretiyle üniversitelerimize müracaat edebiliyor. Şu anda herhangi bir hazırlığımız yok. İlk önce sınava giren öğrencilerimizi hayırlısıyla yerleştirmek ve yerleştirmeleri tamamlamak, ondan sonra da bütünüyle görmek istiyoruz" dedi.
Sağlık alanında akademik personelin maaşında iyileştirme yapıldığını hatırlatan Özvar, Diğer akademik personelde de iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı. Üniversitelerinin, kamu harcamalarındaki payının OECD ülkelerinin üzerinde olduğunu kaydeden Özvar, vakıf üniversitelerindeki yüksek ücret taleplerine ilişkin, YÖK'ün denetleme yaptığını ifade ederken," Bu üniversitelerimizin Önceki yıllarda yaptıkları oran paralelinde zam yapmalarını istiyoruz. Daha önceki hassasiyetlerinin devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
YAPAY ZEKA ÜNİVERSİTESİ KURULABİLİR
YÖK Başkanı Özvar, yurtdışında 50 ülkede 5 bine yakın Burslu öğrenci bulunduğunu, bunları yakından takip ettiklerini belirtti.
Üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özvar, "Yapay Zeka Üniversitesi kurulabilir mi? kendi aramızda tartışıyoruz" ifadelerini kullandı. Özvar, meslek yüksek okullarında çobanlık ile ilgili bölüm de açılabileceğini sözlerine ekledi.