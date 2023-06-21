Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verirse çalışma yaparız

Bir grup medya temsilci ile sohbet toplantısında buluşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Özvar, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"TALİMAT OLURSA ÇALIŞMA YAPABİLİRİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğine yönelik açıklamasını değerlendiren YÖK Başkanı Özvar, şöyle konuştu:



"Bazı ülkelerde genel bir sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk ve ortaöğretim boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyor. Üniversiteler bu öğrencileri değerlendirerek kendisine başvuran adaylar arasında seçim yapabiliyor. Burada örneğin, akademik başarı, yabancı dil bilgisi gibi parametreler ele alınabiliyor. Diğer ülkelerde genel bir üniversite giriş sınavı yok. Bizde olmasının sebebi, üniversiteye girmek isteyen aday sayısının çok olması. Bu sınavlar hakikaten tartışma konusu olabiliyor. Dünyadaki örnekler, Türkiye'de de yapılabilir. Burada siyasilerin iradesi elbette önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı olursa bu konuda sınavlarla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Bu genel sınav ile öğrenciler yaptıkları net başarı puanına göre iyi yerlere yerleşiyor. Şu anda esas itibariyle üzerinde durduğumuz konu iyileştirmek."