Batı medyasından Türk Savunma Sanayiıne Paris Air Show övgüsü: Türkiye iddiasını ortaya koyuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen havacılık fuarına damgasını vuran Türk savunma sanayii ürünleri Batı medyasının da dikkatini çekti. İngiliz BBC yayın kuruluşu, internet sitesinde Fransız haber ajansı AFP'nin haberinden alıntılar yaparak "Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki iddiasını Paris Air Show'da da ortaya koydu.Türkiye'nin savunma sanayii araçlarına gıptayla bakılıyor" değerlendirmesine yer verdi. Türkiye'nin Almanya, ABD ve Fransa'yla birlikte kendi üretimini yaptığı ürünlerle fuarda boy gösterdiğine vurgu yapılan haberde milli havacılık ürünleri Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçlarının isimlerine yer verildi. AFP'ye konuşan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Leo Peria-Peigne'in "Türkiye savunma sanayii alanında 'üçüncü yol' olarak görülüyor" sözleri de hatırlatıldı. Baykar'ın ürettiği TB-2 Bayraktar modelinin insansız hava araçları (İHA) alanında öncü olduğu, bu araçların özellikle Ukrayna tarafından kullanıldıktan sonra dünya medyasının dikkatini çektiği vurgulandı.