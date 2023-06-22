Bin 557 işçi, 7/24 mesai ilk teslimat kasımda

Malatya'da TOKİ'nin afet konutları hızla yükseliyor. TOKİ inşaatlarında, 142 teknik personel, 424 tünel kalıp ekibi ve 1557 inşaat işçisi şantiyelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Kentte şu ana kadar temeli atılan 757 blokta deprem konutları yükselirken, evlerin bazılarının kaba inşaatı tamamlandı, bazılarında ise merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi. Malatya'da 66 bin 69 çok katlı konut, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutu yapılması planlanıyor. İlk teslimatların kasımda yapılması planlanıyor. Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Hummalı bir çalışma devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu zaman 66 bin çok katlı afet konutunu, 25 bin de kırsal konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşmasını sağlayacağız" dedi.GAZİANTEPİslahiye'de deprem sonrası konut yapım çalışmaları devam ediyor. İlçede yapılan 92 kalıcı işyeri kurayla hak sahiplerine teslim edildi. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen "Dükkânlar tek katlı ve depreme dayanıklı olarak inşa edildi. İlk başta geçici olarak konteynerlere yerleştirilen esnafımız için kalıcı işyerlerinin yapımı devam edecek" dedi.SABAH