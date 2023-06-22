İçişleri Bakan Yardımcısı olan Bülent Turan’dan ilk mesaj

İçişleri Bakan Yardımcılığı koltuğuna oturan Bülent Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkese teşekkür etti. Turan, "Haydi Bismillah" başlığıyla yayınladığı mesajda 'Devletimizin ve Milletimizin emrindeyim' mesajı verdi. Turan, "13 yıl boyunca büyük bir gururla yaptığımız ve huzurla bıraktığımız İstanbul ve Çanakkale Milletvekillikleri ile Grup Başkanvekilliği görevlerinden sonra şimdi de aynı gurur ve heyecanla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine başlıyoruz.

İçişleri Bakanlığı devletimizin en hayati, en kritik kurumlarından. Bu büyük ve önemli teşkilatta görev almak, devletimize ve milletimize hizmet etmek, büyük bir onur.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, insan hakları, adalet, eşitlik ve liyakat perspektifinde, kucaklayıcı bir yaklaşımla, bu ağır emanetin sorumluluğunun farkında milletimizin emrinde olmak için gayret edeceğiz.

Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza, en önemlisi emanetin sahibi aziz milletimize, hemşehrilerimize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.