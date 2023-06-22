İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen yeni kabinede bakan yardımcılıkları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın A Takımında ise bakan yardımcıları olarak Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu görevlendirildi.

TURAN, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Ak Parti İstanbul ve Çanakkale milletvekillikleri ile TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Bülent Turan'a İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Turan'ın bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle:

"Jandarma Genel Komutanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi ile TBMM İlişkiler"

AKTAŞ, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Karabük, Şırnak illerinde Vali olan Mehmet Aktaş, 2019 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aktaş, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Aktaş'ın bakanlıkta, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Vilayetler Birliği" görevini üstelendi.

SAĞLAM, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK başkanlığına seçilen Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sağlam'ın bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle: "Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı"

KARALOĞLU, AFAD'TAN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Van, Bursa, Antalya ve Diyarbakır valiliğine atanan Münir Karaloğlu, 2020 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Karaloğlu, Sağlam'ın bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle: "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), İstihbarat, Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi (İDAKOM) ile İç Denetim Birimi Başkanlığı"