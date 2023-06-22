Haberler Gündem Haberleri Kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var
Giriş Tarihi: 22.6.2023 14:15 Son Güncelleme: 22.6.2023 14:26

Kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi çok önemli bir açıklama geldi. Bakanlık kurban kesecek vatandaşlara, belirlenen kurallara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

DHA
Kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

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Kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var
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