Vaniköy Camii ayağa kalktı: Hem ibadete hem kültüre hizmet veriyor

KALYON Vakfı'nın "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile gönüllü olarak ihya ettiği Vaniköy Camii, İstanbul halkına tarihin kokusunu yeniden hissettiriyor. 3 asırdan fazla geçmişi olan Vaniköy Camii, alanında uzman 100 kişilik ekip tarafından ayağa kaldırıldı.Tarihi camiye 18. yüzyılda eklenen Hünkâr Kasrı'nın zemin katı ise kütüphane olarak tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi danışmanlığında; İstanbul ve Boğaziçi'nin tarihi, kültür yaşamı ile tasavvufi ve mimari alanlarda olmak üzere 1600 eser, camiyi ziyaret eden herkesin kullanımına açıldı.Vaniköy Camii'ndeki kütüphane, İstanbul'un kapısı boğaza açılan tek kütüphanesi olma özelliği de taşıyor. Kütüphaneye, geçen yıl hayatını kaybeden Ahmet Kalyoncu'nun adı verildi. İstanbul'daki 358 yıllık Vaniköy Camii 2020'de alevlere teslim olmuş, tarihi cami büyük çapta hasar görmüştü.